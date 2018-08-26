"Уфа" – "Зенит". Трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут матчи 5-го тура российской премьер-лиги. Лидер чемпионата "Зенит" в этом туре отправляется к "Уфе". Команды сыграют в воскресенье, 26 августа, на "Нефтянике" в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Команды по-разному начали чемпионат – сине-бело-голубые набрали 12 из 12 возможных очков и лидируют в таблице РПЛ. Уфимцы напротив набрали всего четыре балла. Обе команды, кстати, на этой недели играл в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Уфа" – "Зенит".

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"Уфа" – "Зенит": трансляция