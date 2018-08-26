"Уфа" – "Зенит": Прямая трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут игры пятого тура чемпионата России по футболу. Главным матчем воскресенья станет встреча в Уфе, где сыграют местная "Уфа" и питерский "Зенит". Встреча соперников пройдет на стадионе "Нефтяник". Начало игры – в 16.30 по Москве. Команды по-разному начали чемпионат – зенитовцы набрали максимальные 12 очков в четырех играх, а уфимцы всего четыре балла..

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Уфа" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Уфа" – "Зенит": трансляция