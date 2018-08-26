"Уфа" - "Зенит": почему не засчитан гол хозяев поля?

На 58-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Уфа" - "Зенит" (0:2) бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным не засчитала взятие ворот гостей. Почему принято такое решение?

Могло показаться, что второй ассистент Тихон Калугин зафиксировал положение "вне игры" у Бизяка, переправившего мяч в ворота после удара Тумасяна. Нападающий на самом деле находился за линией офсайда.

Но если внимательно посмотреть видеоповтор, можно заметить, что судья-помощник поднял флаг намного раньше - когда мяч оказался у Пауревича, и он сделал передачу в штрафную. Именно Пауревич первым попал в положение "вне игры" после того, как разыграл угловой и получил пас от партнера. (Александр БОБРОВ)

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