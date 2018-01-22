"Уфа" забила семь мячей в контрольном матче

"Уфа" в товарищеском матче разгромила кипрский клуб "Алки" со счетом 7:0. Дубль оформил Кехинде Фатаи.

Напомним, что Уфа проводит сбор на Кипре. 25 января команда сыграет с польской "Вислой". Затем после трехдневного отдыха уфимцы вновь отправятся на Кипр на второй сбор, который продлится до 10 февраля. Соперниками "Уфы" будут чешский "Слован" (3 февраля), словацкая "Нитра" (6 февраля), латвийский клуб "Лиепая" (9 февраля) и сербская команда "Чукарички" (9 февраля).

Заключительный сбор команды состоится в Испании с 14 по 25 февраля.

Товарищеский матч

"Уфа" - "Алки" - 7:0 (3:0)

Голы: Безденежных, 24 (1:0). Кротов, 30 (2:0). Сейдахмет, 35 (3:0). Фатаи, 65 (4:0). Табидзе, 77 (5:0). Фатаи, 85 (6:0). Обляков, 87 (7:0).

"Уфа": Беленов (Шелия, 46), Аликин (Йокич, 46), Тумасян (Табидзе, 46), Никитин (Салатич, 46), Живоглядов (Стоцкий, 46), Сафрониди (Пауревич, 46), Засеев (Карп, 46), Безденежных (Обляков, 46), Абдулавов (Дивеев, 25. Сысуев, 46), Сейдахмет (Фатаи, 46), Кротов (Игбун, 46).

22 января.