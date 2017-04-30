"Уфа" вырвала победу у "Арсенала"

В матче 26-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одолела "Арсенал" – 1:0. На третьей добавленной минуте Александр Сухов замкнул передачу Вячеслава Кротова. Хозяева поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Туляки идут на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Уфа" – "Арсенал" (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: Сухов, 90+3.

"Уфа": Шелия, Сухов, Никитин, Аликин, Йокич, Пауревич, Карп, Засеев (Зубарев, 76), Обляков (Кротов, 82), Стоцкий, Игбун (Живоглядов, 90+5).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 45), Беляев, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 83), Бурчану, Максимов (Расич, 57), Думбья, Шевченко.

Предупреждения: Аликин, 28. Вергара, 88.

Судьи: ТУРБИН. Болотенков, Сафьян (все Москва).

30 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

"СЭ" вел трансляцию встречи