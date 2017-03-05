"Уфа" в первом матче Семака в гостях обыграла "Терек"

"Уфа" в гостевом матче 18-го тура чемпионата России обыграла "Терек" - 1:0. Единственный гол встречи на 80-й минуте забил нападающий Силвестр Игбун. Отметим, что в середине второго тайма при счете 0:0 форвард хозяев Беким Балай не реализовал пенальти.
Подопечные Сергея Семака благодаря этому успеху набрали 28 очков и догнали по этому показателю "Терек". Столько же очков в активе у "Ростова".
Отметим также, что для Семака это был первый матч в статусе главного тренера "Уфы" в премьер-лиге.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Терек" (Грозный) - "Уфа" - 0:1 (0:0)
Гол: Игбун, 80.
Нереализованный пенальти: Балай (Терек), 55 (вратарь)
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши (Митришев, 84), Кузяев, Пирис (Мбенг, 82), Оздоев, Бериша, Балай.
"Уфа": Беленов, Пуцко, Карп, Аликин, Сухов, Сысуев (Кротов, 60. Безденежных, 90), Засеев (Зубарев, 68), Пауревич, Живоглядов, Стоцкий, Игбун.
Предупреждения: Сысуев, 20. Пауревич, 45.
Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все - Москва).
5 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Тони Старк
Там пенальти был на сысуеве,но карась симуляцию увидел,а там 100% пенальти и как карась не тащил терек,какие бы спорные пенальти не придумывал,всё равно победила уфа и даже рамзанчик с матюгальником не помог.
22:02
Вопреки
Семак молодец... не смотря на фокусы арбитра. В Грозном все арбитры ставят "необычные" пенальти и удаляют игроков соперников "Терека", придумывая удаления вместо пенальти в ворота хозяев... Вспомните матч с "Ростовом" с "удивительными" решениями клоуна со свистком. Так-что сегодняшний подарок хозяевам ПРАВИЛО, написанное господином МУТКО... Но бог все видит и не принял решение Карася и обломил адм. ресурсных грозненцев. И поражает отсутствие контроля редактора отдела футбола этого портала за объективности подаваемого материала -в турнирной таблице "Уфа" почему-то, стоит выше "Ростова" (очная встреча в Уфе в первом туре 0-0), не смотря на то, что все стат.показатели у ростовчан лучше значительно...Это что установка такая, даже в мелочах, но "опустить" несговорчивый "Ростов", унизивший всех "великих" решал столичных, заставив их закрыть рты, своими успехами в России и Европе ?
21:34
Проба положительна
А как же так?! Царя не было на стадике?!
21:13
Spchamp1979
"ЗЕНИТ" дрожит, "УФА" бежит!!!
21:03
Ботаникум
А куда же смотрел Ахматов-сын??? Или мегафон сломался?.... А "Уфе" спасибо!!!
20:59
azmon
Красавцы!!! Браво Уфа!!!
20:55
shpasic
уфа-фа-фа-фа)))
20:54