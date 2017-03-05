"Уфа" в первом матче Семака в гостях обыграла "Терек"

"Уфа" в гостевом матче 18-го тура чемпионата России обыграла "Терек" - 1:0. Единственный гол встречи на 80-й минуте забил нападающий Силвестр Игбун. Отметим, что в середине второго тайма при счете 0:0 форвард хозяев Беким Балай не реализовал пенальти.

Подопечные Сергея Семака благодаря этому успеху набрали 28 очков и догнали по этому показателю "Терек". Столько же очков в активе у "Ростова".

Отметим также, что для Семака это был первый матч в статусе главного тренера "Уфы" в премьер-лиге.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Терек" (Грозный) - "Уфа" - 0:1 (0:0)

Гол: Игбун, 80.

Нереализованный пенальти: Балай (Терек), 55 (вратарь)

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши (Митришев, 84), Кузяев, Пирис (Мбенг, 82), Оздоев, Бериша, Балай.

"Уфа": Беленов, Пуцко, Карп, Аликин, Сухов, Сысуев (Кротов, 60. Безденежных, 90), Засеев (Зубарев, 68), Пауревич, Живоглядов, Стоцкий, Игбун.

Предупреждения: Сысуев, 20. Пауревич, 45.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все - Москва).

5 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" - "Уфа"