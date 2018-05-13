"Уфа" - "Тосно". Игбун и Сысуев - в атаке уфимцев

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Тосно" на матч 30-го тура премьер-лиги. Напомним, что "Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Тосно" – 15-е, но имеет шанс обойти "Анжи".

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун. Запасные: Шелия, А. Чернов, Сухов, Никитин, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатай.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Е. Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Скворцов, Роша, Карницкий, Полетанович, Рикардинью. Запасные: Опарин, Сухарев, Миюшкович, Кутин, Макаров, Палиенко, Жигулев, Трошечкин, Мелкадзе, Труич.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Уфа" – "Тосно".