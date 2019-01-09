"Уфа" сыграет с "Левски" и "Вислой" на первом сборе в Кипре

"Уфа" на своем первом тренировочном сборе в Айя-Напе (Кипр) проведет контрольные матчи против "Левски" и "Вислы", сообщает Твиттер башкирской команды.
Напомним, что первый сбор пройдет с 13 по 24 января.
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На первом кипрском сборе в Айя-Напе, который пройдет с 13 по 24 января, футбольный клуб "Уфа" проведет контрольные матчи с представителями Болгарии и Польши pic.twitter.com/0Rf3Aa8yXP– ФК УФА (@UfaFc) 9 января 2019 г.
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