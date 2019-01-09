"Уфа" сыграет с "Левски" и "Вислой" на первом сборе в Кипре

"Уфа" на своем первом тренировочном сборе в Айя-Напе (Кипр) проведет контрольные матчи против "Левски" и "Вислы", сообщает Твиттер башкирской команды.

Напомним, что первый сбор пройдет с 13 по 24 января.

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