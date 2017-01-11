"Уфа" сыграет на первом сборе с "Клужем" и "Лехом"

"Уфа" отправилась на первый в 2017 году учебно-тренировочный сбор, который пройдет на Кипре, сообщает пресс-служба клуба. Подопечные Сергея Семака пробудут на острове с 11 по 22 января. В рамках сбора "Уфа" проведет два контрольных матча с румынским "Клужем" (17 января) и польским "Лехом" (21 января).

"Тренировки "горожан" в Айя-Напе пройдут в двухразовом режиме – утром и вечером, помимо упражнений с мячом, подопечные Сергея Семака проведут теоретические занятия и работу на физическую выносливость", – говорится в заявлении.