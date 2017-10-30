19:02 | Футбол — РФПЛ

"Уфа": судьи не дали разгореться конфликту между запасными


Резервный арбитр матча 15-го тура чемпионата России "Уфа""Рубин" (2:1) Алексей Борисов не допустил потасовки между запасными команд, сообщили "СЭ" в пресс-службе башкирского клуба. На 73-й минуте во время вброса мяча из-за боковой в зоне для разминки разгорелся словесный конфликт между резервистами соперников. Главный арбитр Сергей Иванов был вынужден вмешаться и после консультации с коллегой вынес предупреждение форварду уфимцев Исламнуру Абдулавову. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Уфа - Рубин

 

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