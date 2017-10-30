"Уфа": судьи не дали разгореться конфликту между запасными

Резервный арбитр матча 15-го тура чемпионата России "Уфа" – "Рубин" (2:1) Алексей Борисов не допустил потасовки между запасными команд, сообщили "СЭ" в пресс-службе башкирского клуба. На 73-й минуте во время вброса мяча из-за боковой в зоне для разминки разгорелся словесный конфликт между резервистами соперников. Главный арбитр Сергей Иванов был вынужден вмешаться и после консультации с коллегой вынес предупреждение форварду уфимцев Исламнуру Абдулавову. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Запасные "Уфы" и "Рубина" что-то не поделили pic.twitter.com/ptB24W3dZm – СЭ Футбол (@football_se) 30 октября 2017 г.