"Уфа" - "Спартак": Глушакова освистали после замены

Болельщики "Спартака" освистали хавбека и капитана команды Дениса Глушакова после замены в матче 14-го тура премьер-лиги против "Уфы".

На 65-й минуте Глушаков был заменен на полузащитника Владислава Пантелеева.

Отметим, что это не первый случай обструкции в отношении хавбека: ранее фанаты красно-белых освистывали Глушакова во время встречи 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0), а также в игре 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3).

Напомним, Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. содержавшим критику бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.

22 октября 54-летний итальянец был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо, который вернул Глушакова в основу.

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