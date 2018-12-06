"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря во время проведения Дня футбола, информирует официальный Твиттер "горожан".
- В рамках праздника будет организована пресс-конференция, на которой журналистам представят нового игрока, - сообщает пресс-служба клуба.
ФК "Уфа" задал интригу с новым игроком, которого представят 10 декабря– ФК УФА (@UfaFc) 6 декабря 2018 г.
10 декабря "Уфа" проведет День футбола. В рамках праздника будет организована пресс-конференция, на которой журналистам представят нового игрока, сообщили в пресс-службе клуба.https://t.co/oP0CBvW8hW
"Уфа" занимает 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 15 очков после 16 туров.
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