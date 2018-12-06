"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря

ФК "Уфа" задал интригу с новым игроком, которого представят 10 декабря



10 декабря "Уфа" проведет День футбола. В рамках праздника будет организована пресс-конференция, на которой журналистам представят нового игрока, сообщили в пресс-службе клуба.https://t.co/oP0CBvW8hW