19:47 | Футбол — РПЛ

"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря

Обсудить
0

"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря во время проведения Дня футбола, информирует официальный Твиттер "горожан". 

В рамках праздника будет организована пресс-конференция, на которой журналистам представят нового игрока, - сообщает пресс-служба клуба.

"Уфа" занимает 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 15 очков после 16 туров.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...