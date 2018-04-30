10:17 | Футбол — РФПЛ

"Уфа" - "СКА-Хабаровск". Составы команд


Стали известны стартовые составы "Уфы" и "СКА-Хабаровск" на встречу 28-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов – Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич – Пауревич, Салатич, Стоцкий - Игбун, Сысуев. 

Запасные - Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Черевко, Аделейе, Гришко - Самсонов, Наваловский, Савичев, Карасев - Канунников, Маркович.

Запасные: Криворучко, Казанков, Никифоров, Макаров, Федотов, Колесниченко, Секульски.

Встреча пройдет сегодня, начало - 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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