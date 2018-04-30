"Уфа" - "СКА-Хабаровск". Составы команд

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "СКА-Хабаровск" на встречу 28-го тура чемпионата России.



"Уфа": Беленов – Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич – Пауревич, Салатич, Стоцкий - Игбун, Сысуев.

Запасные - Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Черевко, Аделейе, Гришко - Самсонов, Наваловский, Савичев, Карасев - Канунников, Маркович.

Запасные: Криворучко, Казанков, Никифоров, Макаров, Федотов, Колесниченко, Секульски.



Встреча пройдет сегодня, начало - 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.