"Уфа" сделает вход на матч с "Анжи" бесплатным

Вход на матч 22-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Анжи" будет бесплатным, сообщает пресс-служба уфимцев. Болельщиков угостят чаем и кашей.
Ранее фанаты могли бесплатно посетить встречу 21-го тура с "Динамо" (1:1).
Матч "Уфа" – "Динамо" пройдет 10 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, "Анжи" идет на 15-й строчке.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4884-ufaanzhi-vkhod-svobodnyj
kac35
Мда.. Дожили, мать ети. На футбол мало того что бесплатно, так ещё и чаем с кашей заманивают. А может лучше грамм по 200-300 водочки наливать пришедшим поболеть, чтоб не заболели.
19:41