"Уфа" сделает вход на матч с "Анжи" бесплатным

Вход на матч 22-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Анжи" будет бесплатным, сообщает пресс-служба уфимцев. Болельщиков угостят чаем и кашей.

Ранее фанаты могли бесплатно посетить встречу 21-го тура с "Динамо" (1:1).

Матч "Уфа" – "Динамо" пройдет 10 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, "Анжи" идет на 15-й строчке.