"Уфа" – "Рубин": судья не оценил симуляцию Устинова

На 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Уфа" – "Рубин" арбитр Роман Галимов ошибочно не вынес предупреждение игроку казанской команды Виталию Устинову, симулировавшему фол со стороны Табидзе и пытавшемуся обмануть судью, чтобы заработать пенальти.

Футболист "Рубина", проиграв борьбу за мяч, решил выжать максимум из эпизода: пошел в соперника, слегка коснулся его правым плечом и упал на газон. Рефери правильно не назначил 11-метровый, но не наказал симулянта "горчичником" за неспортивное поведение. (Александр Бобров)

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