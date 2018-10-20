"Уфа" – "Рубин": как подставили судью Галимова

На 11-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Уфа" – "Рубин" едва не случился скандал. Второй ассистент Константин Шаламберидзе решил вмешаться в ход встречи и помочь арбитру Роману Галимову. Хорошо, что его "помощь" привела только к ошибочному назначению штрафного удара, а не пенальти в ворота хозяев поля.

"Я так вижу", – сказал судья-помощник, когда сообщил Галимову, что защитник "Уфы" Табидзе сфолил в борьбе за мяч с Устиновым. В результате рефери назначил штрафной.

Между тем уфимский футболист в подкате сыграл в мяч и выбил его за пределы поля, не нарушив правила. Арбитру следовало назначить угловой удар. А уж если Шаламберидзе почудился фол, то он должен был привести к назначению 11-метрового, ведь единоборство произошло в штрафной площади, а не за ее пределами. (Александр Бобров)

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