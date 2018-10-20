"Уфа" - "Рубин": Игбун и Полоз сыграют с первых минут

"Уфа" и "Рубин" объявили составы на матч 11-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий хозяев поля Силвестр Игбун и форвард гостей Дмитрий Полоз.

Состав "Уфы": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Карп, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Кротов, Ванек, Сейдахмет, Бизяк.

Состав "Рубина": Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Подберезкин, Полоз, Азмун.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Сорокин, Калинин, Камболов, Мухаметзянов, Гезелгайех, Бухаров, Сагитов.

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