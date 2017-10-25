"Уфа" разрешила приносить на домашние матчи термосы с горячими напитками

"Уфа" разрешила своим болельщикам приходить на домашние игры с термосами. Команде осталось провести до перерыва в чемпионате России три матча: 30 октября с​ "Рубином", 19 ноября с "Уралом", 3 декабря с "Амкаром".



"В трех оставшихся матчах 2017 года, которые будут проведены в Уфе в розыгрыше чемпионата России, вы сможете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками на трибуны стадиона "Нефтяник". У нас будет жарко!", – говорится в сообщении пресс-службы.