"Уфа" разрешила болельщикам проносить на трибуны термосы с горячими напитками

Футбольный клуб "Уфа" разрешил болельщикам проносить на трибуны термос с горячими напитками на матч 22-го тура премьер-лиги с "Анжи". Матч состоится в Уфе 10 марта.

– Дорогие друзья, напоминаем, что на трибуны стадиона "Нефтяник" вы можете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками, – говорится в сообщении на официальном сайте "Уфы". – В субботу, 10 марта, большой футбол – у нас будет жарко!

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