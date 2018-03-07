10:37 | Футбол — РФПЛ

"Уфа" разрешила болельщикам проносить на трибуны термосы с горячими напитками

3

Футбольный клуб "Уфа" разрешил болельщикам проносить на трибуны термос с горячими напитками на матч 22-го тура премьер-лиги с "Анжи". Матч состоится в Уфе 10 марта.

– Дорогие друзья, напоминаем, что на трибуны стадиона "Нефтяник" вы можете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками, – говорится в сообщении на официальном сайте "Уфы". – В субботу, 10 марта, большой футбол – у нас будет жарко!

Футбол в моде при любой погоде!

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4890-s-termosom-na-futbol

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

sakusda

горячительные напитки!

11:55

merniloskut

Пол литра кофе на пол литра коньяка - весьма согревающий эффект на одного! Рекомендую!

11:50

Очень плохой мальчик

Думаю,в термосах принесут подкрашенную водку.

11:31

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!