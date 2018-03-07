"Уфа" разрешила болельщикам проносить на трибуны термосы с горячими напитками

Футбольный клуб "Уфа" разрешил болельщикам проносить на трибуны термос с горячими напитками на матч 22-го тура премьер-лиги с "Анжи". Матч состоится в Уфе 10 марта.
– Дорогие друзья, напоминаем, что на трибуны стадиона "Нефтяник" вы можете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками, – говорится в сообщении на официальном сайте "Уфы". – В субботу, 10 марта, большой футбол – у нас будет жарко!
Футбол в моде при любой погоде!
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4890-s-termosom-na-futbol
sakusda
горячительные напитки!
11:55
merniloskut
Пол литра кофе на пол литра коньяка - весьма согревающий эффект на одного! Рекомендую!
11:50
Очень плохой мальчик
Думаю,в термосах принесут подкрашенную водку.
11:31