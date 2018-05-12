"Уфа" разгромила "Тосно" в молодежном первенстве

"Уфа" в матче 30-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромила "Тосно" со счетом 6:1. Хет-трик оформил Вячеслав Журавлев.
"Уфа" заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице. "Тосно" пока идет девятым, но может опустить ниже.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
30-й тур
"Уфа" - "Тосно" - 6:1 (3:0)
Голы: Журавлев, 24 (1:0). Емельянов, 34 (2:0). Журавлев, 38 (3:0). Емельянов, 49 (4:0). Ярцев, 66 (4:1). Мухаметшин, 78 (5:1). Журавлев, 81 (6:1).
Судья: Харин (Вологда).
12 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/