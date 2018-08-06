"Уфа" разгромила "Анжи" в матче 2-го тура РПЛ

"Уфа" разгромила "Анжи" на своем поле в матче 2-го тура РПЛ со счетом 3:0. Уфимский клуб набрал 4 очка в двух встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Счет в этом матче был открыт уже на 3-й минуте. Голом отметился нападающий Силвестр Игбун, результативная передача на счету хавбека Ивана Облякова. Эта же связка имела возможность отличиться на 39-й минуте, но мяч прошел рядом с правой штангой.

Во второй половине встречи моменты были и у гостей, и у уфимцев. На 78-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве - травму получил защитник Гурам Тетрашвили, а замен уже не осталось. Затем дублем в составе хозяев отметился хавбек Ондржей Ванек, забивший на 87-й и 89-й минутах.

РОССИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

2-й тур

"Уфа" (Уфа) - "Анжи" (Махачкала) - 3:0 (1:0)

Голы: Игбун, 3 (1:0). Ванек, 87 (2:0). Ванек, 89 (3:0).

"Уфа" (Уфа): Беленов, Табидзе, Пуцко, Аликин, Сухов, Засеев, Пауревич, Салатич (Карп, 63), Обляков (Ванек, 70), Йокич (Круговой, 90), Игбун.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Кулик, Ондуа (Антон, 46), Мохаммад (Маркелов, 46), Гиголаев, Понсе (Ахъядов, 71).

Предупреждение: Белоруков, 38.

Судьи: КАРАСЕВ (Москва). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

06 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник". 5612 зрителей.