"Уфа" разберется в ситуации с увольнением болельщика за фото с Семаком

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб разберется в ситуации с увольнением болельщика команды Виталия Двоеглазова за то, что он выложил в социальную сеть фотографию с главным тренером команды Сергеем Семаком. Напомним, фото было сделано в аэропорту Уфы 30 декабря (в этот же день Семак был официально объявлен главным тренером "Уфы"). 9 января Двоеглазову, работавшему инспектором службы авиационной безопасности, было предложено написать заявление об уходе по собственному желанию.

– Мы разберемся в этой ситуации, – приводит "Р-Спорт" слова Газизова. – А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией.