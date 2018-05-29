"Уфа" расторгла контракт с Семаком

"Уфа" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Ранее "СЭ" сообщал, что специалист может возглавить "Зенит" уже сегодня.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще", – говорится в сообщении на сайте.

42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

В минувшем сезоне под руководством Семака "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России и впервые в своей истории вышла в еврокубки.

Кто войдет в штаб Семака в "Зените" //

Антиманчини. Как Семак может изменить "Зенит" //

Кого оставит Семак? У "Зенита" перебор игроков