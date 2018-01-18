"Уфа" проявляет интерес к Новосельцеву

По информации "СЭ", "Уфа" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву. В текущем сезоне футболист во всех турнирах, в которых принимали участие сине-бело-голубые, провел лишь один матч.

26-летний россиянин не полетел вместе с командой на учебно-тренировочный сбор, который проходит в Дубае. Петербуржцы готовы рассматривать варианты трудоустройства Новосельцева.

Напомним, что помимо Новосельцева на сбор вместе с "Зенитом" не полетели нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков.

Таблица переходов РФПЛ