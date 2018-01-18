"Уфа" проявляет интерес к Новосельцеву

По информации "СЭ", "Уфа" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву. В текущем сезоне футболист во всех турнирах, в которых принимали участие сине-бело-голубые, провел лишь один матч.
26-летний россиянин не полетел вместе с командой на учебно-тренировочный сбор, который проходит в Дубае. Петербуржцы готовы рассматривать варианты трудоустройства Новосельцева.
Напомним, что помимо Новосельцева на сбор вместе с "Зенитом" не полетели нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков.
Вопреки
Пишут всякую лажу, в друг угадаем, да ? Нужно понимать, что решения по будущему Новосельцева, принимает его жена... которая сорвала его из успешного в России и Европе, "Ростова" (в котором при Бердыеве, он дорос до игрока сборной) за красивой жизнью в Питере, пиаром и баблом. Он уже, скорее, не футболист, а модель - "дама" с собачкой. Не знаю, кто ныне в состояние привести его в чувства (если тот же Бердыев, сделавший из него защитника... хотя вряд ли возьмет предателя)... Если жена разрешит покидать питерский подиум. Жаль... а ведь мог вырасти в хорошего мастера.
21:13 18 января