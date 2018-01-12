"Уфа" проведет шесть контрольных матчей на двух кипрских сборах

Стали известны соперники "Уфы" по контрольным матчам на двух учебно-тренировочных сборах на Кипре. Как сообщает пресс-служба клуба, в ходе первого сбора, который пройдет с 14 по 26 января, команда Сергея Семака сыграет с кипрским "Алки" (22 января) и польской "Вислой" (25 января).

После трехдневного отдыха уфимцы вновь отправятся на Кипр на второй сбор, который продлится до 10 февраля. Соперниками "Уфы" будут чешский "Слован" (3 февраля), словацкая "Нитра" (6 февраля), латвийский клуб "Лиепая" (9 февраля) и сербская команда "Чукарички" (9 февраля).

Заключительный сбор команды состоится в Испании с 14 по 25 февраля.