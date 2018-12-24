"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании

"Уфа" начнет подготовку к весенней части сезона 2018/2019 чемпионата России 13 января, сообщает Твиттер башкирской команды. Первые два сбора пройдут на Кипре, а третий в Испании.
Подопечные главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко проведут первый сбор в Айя-Напа (Кипр) с 13 по 24 января. Второй – в Ларнаке с 27 января по 8 февраля, а третий сбор продлится с 12 по 24 февраля в Бенидорме (Испания.
"Уфа" после 17 туров чемпионата России занимает 14-е место с 16 очками.
Расписание сборов ФК "Уфа" в весенней части сезона 18/19– ФК УФА (@UfaFc) 24 декабря 2018 г.
1. Кипр. Айя-Напа. 13-24 января
2. Кипр. Ларнака. 27 января – 8 февраля
3. Испания. Бенидорм. 12-24 февраля
Затем возвращаемся в Уфу и готовимся к матчу #УфаДинамо pic.twitter.com/aFlQ3f1CWY
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