"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании

"Уфа" начнет подготовку к весенней части сезона 2018/2019 чемпионата России 13 января, сообщает Твиттер башкирской команды. Первые два сбора пройдут на Кипре, а третий в Испании.

Подопечные главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко​ проведут первый сбор в Айя-Напа (Кипр) с 13 по 24 января. Второй – в Ларнаке с 27 января по 8 февраля, а третий сбор продлится с 12 по 24 февраля в Бенидорме (Испания.

"Уфа" после 17 туров чемпионата России занимает 14-е место с 16 очками.