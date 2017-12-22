Уфа проведет сборы на Кипре и в Испании

Стал известен план подготовки "Уфы" к весенней части чемпионата России, информирует официальный сайт клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 14 января на Кипре и продлится до 26 января. После трехдневного отдыха команда отправится вновь на Кипр, где с 30 января по 10 февраля состоится второй УТС.

Заключительный учебно-тренировочный сбор подопечный Сергея Семака пройдет в Испании с 14 по 25 февраля. По окончании испанского сбора "Уфа" вернется домой, где будет вести подготовку к матчу 21-го тура с Динамо.