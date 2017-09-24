"Уфа" прервала серию из шести матчей без побед, обыграв тульский "Арсенал"

"Уфа" дома обыграла тульский "Арсенал" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Автором единственного во встрече гола стал нападающий хозяев Силвестр Игбун.

Отметим, что команда Сергея Семака прервала серию из шести матчей без побед (2 ничьих, 4 поражения). Предыдущая победа клуба была датирована 5 августа, когда уфимцы дома обыграли "Ахмат" (3:2).

Благодаря этой победе "Уфа" обошла "Арсенал" в турнирной таблице и поднялась на 10-е место. Туляки после гостевого поражения опустились на 11-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Уфа" - "Арсенал" (Тула) - 1:0 (0:0)

Гол: Игбун, 77.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Александров (Расич, 81), Бурчану, Чаушич, Ткачев, Шевченко, Джорджевич.

Предупреждения: Тумасян, 34. Шевченко, 42. Сысуев, 82. Беленов, 90+1. Стоцкий, 90+1.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Кобзев (Москва), Лунев (Новосибирск).

24 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" - "Арсенал"