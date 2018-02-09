11:57 | Футбол — РФПЛ

"Уфа" предложила новый контракт Семаку


Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб предложил главному тренеру Сергею Семак новый контракт. При этом он не стал озвучивать срок нового соглашения.

Нынешний контракт 41-летнего специалиста заключен по схеме "1,5+1".

– Мы предложили новый контракт Семаку, – сказал Газизов. – Обсуждаем в рабочем процессе.

– На какой срок рассчитано новое соглашение?

– Пока не хотелось бы озвучивать детали.

Семак возглавил "Уфу" в декабре 2016-го после ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА​. (Павел ГУРЕВИЧ)

Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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