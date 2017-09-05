"Уфа" построила спортивную площадку для школы-интерната

Игроки, тренеры и работники "Уфы" выделили деньги на строительство спортивной коробки в школе-интернате №59 Орджоникидзевского района. Как сообщает пресс-служба уфимцев, накануне состоялось открытие площадки.

"Уфа" занимает после 8 туров чемпионата России 8-е место. В следующем туре уфимцы встретятся с "Краснодаром". Игра пройдет 10 сентября. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.