"Уфа" получит 220 миллионов рублей за шестое место в РФПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов назвал сумму, которую клуб получит от РФПЛ за занятое шестое место в турнирной таблице прошедшего чемпионата. Уфимцы впервые в истории смогли выйти в Лигу Европы, где стартуют со второго отборочного раунда.

- Мы получим более 220 миллионов рублей от РФПЛ, - приводит "Башинформ" слова Газизова. - Плюс заработаем на бонусах от спонсоров. Также бюджет "Уфы" увеличится за счет продажи игроков.