"Уфа" получит 220 миллионов рублей за шестое место в РФПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов назвал сумму, которую клуб получит от РФПЛ за занятое шестое место в турнирной таблице прошедшего чемпионата. Уфимцы впервые в истории смогли выйти в Лигу Европы, где стартуют со второго отборочного раунда.
- Мы получим более 220 миллионов рублей от РФПЛ, - приводит "Башинформ" слова Газизова. - Плюс заработаем на бонусах от спонсоров. Также бюджет "Уфы" увеличится за счет продажи игроков.
Дополнительная информация
http://www.bashinform.ru/news/1158086-skolko-fk-ufa-zarabotaet-za-shestoe-mesto-v-rfpl-i-kakie-otstupnye-poluchit-v-sluchae-ukhoda-semaka/
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
crazysun78
сколько из них доля зенита?
17:13