"Уфа" подпишет форварда "Тараза"

Нападающий "Тараза" Еркебулан Сейдахмет перейдет в "Уфу", сообщает Sports.kz. По информации источника, 17-летний игрок в середине января отправится на учебно-тренировочный сбор с "Уфой" на Кипр, а в феврале, когда футболисту исполнится 18 лет, российский клуб подпишет с ним контракт.

Отметим, что форвард в текущем сезоне в рамках чемпионата Казахстана провел 15 матчей и забил один гол.