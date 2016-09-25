12:12 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" подписала контракт с украинским вратарем

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"Уфа" на официальном сайте объявила о подписании контракта с украинским вратарем Богданом Сарнавским. 21-летний игрок выступал ранее в молодежных командах киевских "Динамо" и "Арсенала", а с 2013 года играл в донецком "Шахтере". Вратарь уже дебютировал за "Уфу" в молодежном первенстве среди команд премьер-лиги.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3519-ufa-podpisala-kontakt-s-eks-vratarem-donetskogo-shakhtera

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Теперь объявят его врагом народа.

12:59 25 сентября

shpasic

потом опять в МанСити отправят?

12:23 25 сентября

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