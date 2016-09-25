"Уфа" подписала контракт с украинским вратарем

"Уфа" на официальном сайте объявила о подписании контракта с украинским вратарем Богданом Сарнавским. 21-летний игрок выступал ранее в молодежных командах киевских "Динамо" и "Арсенала", а с 2013 года играл в донецком "Шахтере". Вратарь уже дебютировал за "Уфу" в молодежном первенстве среди команд премьер-лиги.