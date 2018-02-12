"Уфа" подписала "Казахского Месси"

Новичком "Уфы"​ стал воспитанник клуба "Монтажник" из города Тараз (Казахстан) Еркебулан Сейдахмет, информирует официальный сайт уфимского клуба.

Игрок неоднократно вызывался в юношеские сборные Казахстана разных возрастов. Осенью 2017 года он дебютировал за молодежную сборную Казахстана U-21.

Как отмечается, прозвище "Казахский Месси" ему дали журналисты из Голландии, после того, как Сейдахмет громко заявил о себе на мемориале Гранаткина-2017, где он был признан лучшим нападающим.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за "Тараз" он забил один гол и отдал одну результативную передачу.