14:53 | Футбол — РФПЛ

"Уфа" подписала "Казахского Месси"

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Новичком "Уфы"​ стал воспитанник клуба "Монтажник" из города Тараз (Казахстан) Еркебулан Сейдахмет, информирует официальный сайт уфимского клуба.

Игрок неоднократно вызывался в юношеские сборные Казахстана разных возрастов. Осенью 2017 года он дебютировал за молодежную сборную Казахстана U-21.

Как отмечается, прозвище "Казахский Месси" ему дали журналисты из Голландии, после того, как Сейдахмет громко заявил о себе на мемориале Гранаткина-2017, где он был признан лучшим нападающим.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за "Тараз" он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/4822-futbolnyj-klub-ufa-zaklyuchil-dolgosrochnyj-kontrakt-s-erkebulanom-sejdakhmetom

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

Своим пешком ))

16:06

Flamenco

Далеко пойдет))

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