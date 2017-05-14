"Уфа" победила "Анжи", забив гол на 90-й минуте

"Уфа" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России обыграла "Анжи" (2:1).
В первом тайме на гол уфимца Дмитрия Стоцкого гости ответили точным ударом Филиппа Будковского. Победу хозяевам на 90-й минуте принес Кехинде Фатаи.
"Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая "Локомотив" по количеству побед, – у команд по 39 очков.
"Анжи" остался на 12-м месте. У махачкалинцев 4 очка преимущества над "Оренбургом" и 5 – над "Крыльями Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 2:1 (1:1)
Голы: Стоцкий, 34 (1:0). Будковский, 41 (1:1). Фатаи, 90 (2:1).
"Уфа": Шелия, Сысуев (Фатаи, 46), Тумасян, Аликин, Пауревич, Йокич, Стоцкий, Живоглядов, Обляков (Абдулавов, 74), Игбун, Засеев (Зубарев, 89).
"Анжи":Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Эззатоллахи, 62), Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Форбс (Кацаев, 46), Будковский (Асильдаров, 82).
Предупреждение: Йокич, 24.
Судьи: ТУРБИН, Елеференко, Мосякин (все Москва).
14 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УфаАнжи 1:0 34' Дмитрий Стоцкий pic.twitter.com/vY1t5qnsIE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УфаАнжи 1:0 34' Дмитрий Стоцкий pic.twitter.com/vY1t5qnsIE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УфаАнжи 2:1 90' Кехинде Фатаи pic.twitter.com/1bMnC1LvzS– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.