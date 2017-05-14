"Уфа" победила "Анжи", забив гол на 90-й минуте

"Уфа" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России обыграла "Анжи" (2:1).

В первом тайме на гол уфимца Дмитрия Стоцкого гости ответили точным ударом Филиппа Будковского. Победу хозяевам на 90-й минуте принес Кехинде Фатаи.

"Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая "Локомотив" по количеству побед, – у команд по 39 очков.

"Анжи" остался на 12-м месте. У махачкалинцев 4 очка преимущества над "Оренбургом" и 5 – над "Крыльями Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 2:1 (1:1)

Голы: Стоцкий, 34 (1:0). Будковский, 41 (1:1). Фатаи, 90 (2:1).

"Уфа": Шелия, Сысуев (Фатаи, 46), Тумасян, Аликин, Пауревич, Йокич, Стоцкий, Живоглядов, Обляков (Абдулавов, 74), Игбун, Засеев (Зубарев, 89).

"Анжи":Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Эззатоллахи, 62), Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Форбс (Кацаев, 46), Будковский (Асильдаров, 82).

Предупреждение: Йокич, 24.

Судьи: ТУРБИН, Елеференко, Мосякин (все Москва).

14 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"