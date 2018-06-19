"Уфа" планирует усилиться иностранными игроками

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Томаров отметил, что у клуба нет средств на покупку российских игроков хорошего уровня или топ-уровня. 36-летний специалист возглавил уфимцев 13 июня.



- Любой тренер хочет укрепляться и это не секрет, - сказал Томаров. - В то же время хотим взять молодых футболистов, которые больше идут на перспективу. Мы двигаемся в нужном направлении, работаем, а как получится – сейчас тяжело сказать.



Российские футболисты хорошего уровня или топ-уровня стоят очень больших денег, мы не можем себе такого позволить. Здесь мы больше смотрим на иностранцев, на таких футболистов, которые могут нам помочь сразу.

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