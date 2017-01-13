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"Уфа" перенесла место проведения второго и третьего зимних сборов

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб перенес место проведения второго и третьего зимних учебно-тренировочных сборов из Турции на Кипр и, скорее всего, в Испанию соответственно. Предполагается, что второй зимний сбор "Уфа" проведет с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 23 февраля.

– Второй сбор команда проведет на Кипре, а третий, скорее всего, в Испании, но это пока неточно, – приводит ТАСС слова Газизова. – Перенос связан с рядом причин, мы хотели сыграть с определенными командами, но их сейчас нет в Турции. Это было решение тренерского штаба и руководства. Но оно больше связано именно с контрольными матчами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3939925

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