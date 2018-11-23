"Уфа" переиграла "Оренбург" в молодежном первенстве

"Уфа" обыграла "Оренбург" в матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 3:1. В составе победителей отличились Андрей Власов, Линар Мухаметшин и Марк Криворог.За "Оренбург" отличился Егор Карев.

"Уфа" занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 6 очков, "Оренбург" - с 11-ю очками на 13-м месте.

Молодежные команды

15-й тур

"Оренбург - мол." (Оренбург) - "Уфа - мол." (Уфа) - 1:3 (0:3)

Голы: Власов, 15 (0:1). Мухаметшин, 34 (0:2). Криворог, 39 (0:3). Карев, 69 (1:3).

Судья: Хромей (Воронеж).

23 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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