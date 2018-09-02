23:11 | Футбол — РПЛ

"Уфа" отыграла один мяч в матче с "Ахматом"


"Уфа" отыграла один мяч в матче 6-го тура РПЛ против "Ахмата".

На 82-й минуте гол забил полузащитник Кэтэлин Карп

Ахмат - Уфа

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