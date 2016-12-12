"Уфа" определится с новым тренером в течение двух недель

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов пока не готов сказать, кто сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды. Сегодня Гончаренко покинул пост главного тренера уфимской команды.
– Кто сменит Гончаренко?
– Мы определимся в течение двух недель. Думаю, где-то до 25 - 26 декабря вопрос решим.
– Главный тренер "БАТЭ" Александр Ермакович входит в число кандидатов?
– Я бы не хотел называть всех претендентов. Ведем переговоры с определенным кругом лиц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Шамиль Газизов: "У Гончаренко все получится на новом месте работы"
Гончаренко покинул пост главного тренера "Уфы"
grroznyi85
Я надеюсь Ермакович и будет. В плане преемственности результатов Гончаренко это самая оптимальная кандидатура.
14:32
PELMEN GUBASTIY
Забирайте конского бегемота!!!!! Вот ЭТО будет СУПЕР свингер --рокировка!!!!
13:57