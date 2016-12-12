13:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" определится с новым тренером в течение двух недель

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов пока не готов сказать, кто сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды. Сегодня Гончаренко покинул пост главного тренера уфимской команды.

– Кто сменит Гончаренко?

– Мы определимся в течение двух недель. Думаю, где-то до 25 - 26 декабря вопрос решим.

– Главный тренер "БАТЭ" Александр Ермакович входит в число кандидатов?

– Я бы не хотел называть всех претендентов. Ведем переговоры с определенным кругом лиц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Шамиль Газизов: "У Гончаренко все получится на новом месте работы"
Гончаренко покинул пост главного тренера "Уфы"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grroznyi85

Я надеюсь Ермакович и будет. В плане преемственности результатов Гончаренко это самая оптимальная кандидатура.

14:32

PELMEN GUBASTIY

Забирайте конского бегемота!!!!! Вот ЭТО будет СУПЕР свингер --рокировка!!!!

13:57

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