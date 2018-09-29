"Уфа" одержала волевую победу над "Енисеем", выиграв впервые с начала августа

"Уфа" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России одержала волевую победу над "Енисеем" (2:1). На гол Михаила Костюкова хозяева после перерыва ответили точными ударами Вячеслава Кротова и Силвестра Игбуна.

Благодаря этому результату "Уфа" с 8 очками поднялась с 15-го на 13-е место. Для команды Сергея Томарова это вторая победа в премьер-лиге и первая с 2-го тура – в начале августа "Уфа" разгромила "Анжи" (3:0).

Команда Дмитрия Аленичева потерпела шестое поражение и с 5 очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Уфа" – "Енисей" (Красноярск) – 2:1 (0:1)

Голы: Костюков, 35 (0:1). Кротов, 46 (1:1). Игбун, 69 (2:1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Пуцко, Табидзе (Пауревич, 46), Неделчару, Йокич, Безденежных (Кротов, 30), Карп, Тилль, Игбун, Сысуев (Алиев, 85).

"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Занев, Комолов, Огуде, Семакин (Гавазай, 46), Зотов, Комков (Обрадович, 46), Костюков.

Предупреждения: Сысуев, 35. Костюков, 47. Зотов, 54. Огуде, 57. Кротов, 63. Комолов, 77.

Судьи: Иванов, Усачев (оба - Ростов-на-Дону), Аверьянов (Москва).

29 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам