"Уфа" обыграла "Вислу" благодаря голу Сысуева

"Уфа" в товарищеском матче обыграла польскую "Вислу" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Сысуев.

Этой встречей у "Уфы" закончился первый сбор. Команда должна получить трехдневны отдых, а затем вновь отправиться на Кипр на второй сбор, который продлится до 10 февраля.

Соперниками "Уфы" будут чешский "Слован" (3 февраля), словацкая "Нитра" (6 февраля), латвийский клуб "Лиепая" (9 февраля) и сербская команда "Чукарички" (9 февраля).

Заключительный сбор команды состоится в Испании с 14 по 25 февраля.

Товарищеский матч

"Висла" - "Уфа" - 0:1 (0:0)

Гол: Сысуев, 64 (0:1).

"Уфа": Шелия (Беленов, 46), Сухов (Аликин, 46), Йокич (Тумасян, 46), Табидзе (Никитин, 46), Салатич (Живоглядов, 46), Пауревич (Сафрониди, 46), Карп (Засеев, 46), Обляков (Стоцкий, 46), Фатаи (Безденежных, 46), Игбун (Сысуев, 46), Сейдахмет (Кротов, 46. Дивеев, 82).

25 января. Ларнака.