"Уфа" обыграла "Урал", "Рубин" победил "Амкар"

"Уфа" в матче 30-го тура чемпионата России обыграла на своем поле "Урал" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Кехинде Фатаи в первом тайме.

В еще одном поединке "Рубин" на выезде победил "Амкар" - 2:1. В первой половине Кристиан Жонатас и Максим Канунников забили по голу за казанскую команду, а во второй в составе пермяков - Бранко Йовичич.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0 (1:0)

Гол: Фатаи, 38 (1:0).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Аликин, Тумасян, Йокич, Пауревич (Карп, 79), Стоцкий, Засеев (Зубарев, 71), Сухов, Игбун, Фатаи (Сафрониди, 85).

"Урал": Арапов, Кулаков, Балажиц, Динга, Меркулов, Фидлер (Щербаков, 89), Емельянов (Павленко, 83), Бикфалви, Димитров (Манучарян, 59), Ильин, Лунгу.

Судьи: Сельдяков (Балашиха). Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

21 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" - "Урал"//

Трансляция матча "Амкар" - "Рубин"