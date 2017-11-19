"Уфа" обыграла "Урал", Бикфалви не забил пенальти

"Уфа" дома обыграла "Урал" (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России. Победу команде из Башкортостана принесли голы Дмитрия Стоцкого и Вячеслава Кротова.
На 87-й минуте встречи в ворота хозяев поля был назначен пенальти - Эрик Бикфалви пробил по центру ворот и попал в перекладину.
Отметим, что в этой встрече прервалась четырехматчевая серия "Урала" без поражений (2 победы, 2 ничьи). За аналогичный период "Уфа" одержала 2 победы, по разу сыграв вничью и проиграв.
После 17 туров "Уфа" располагается на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 9 баллов. "Урал", в свою очередь, располагается на 7-й позиции (24).
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0 (1:0)
Голы: Стоцкий, 28 (1:0). Кротов, 58 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бикфалви, 87 (перекладина).
"Уфа": Беленов, Тумасян, Никитин, Аликин, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Стоцкий (Сухов, 90+1), Йокич, Кротов (Абдулавов, 72), Сысуев (Обляков, 73).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 78), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Евсеев, Чантурия (Портнягин, 46), Ильин (Манучарян, 57).
Предупреждения: Балажиц, 27. Сысуев, 30. Живоглядов, 73. Никитин, 86.
Судьи: КУКУЯН. Бочков (все - Сочи), Стипиди (Краснодар).
19 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник". 6300 зрителей.
trv71
Почему при равенстве очков Уфа и Урал в таблице выше Арсенала, у которого больше побед?
13:50