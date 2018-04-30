"Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск"

"Уфа" с минимальным счетом обыграла "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Команда Сергея Семака идет на 7-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 39 очков и догнав "Арсенал". Хабаровчане замыкают таблицу, потерпев четвертое поражение кряду и 19-е - в сезоне.

Единственный мяч уже на третьей минуте игры забил Дмитрий Сысуев. Этот гол стал для него четвертым в этом сезоне.

Чемпионат России

28-й тур

"Уфа" – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (1:0)

Гол: Сысуев, 3 (1:0).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов (Обляков, 68), Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев (Кротов, 58), Игбун (Засеев, 90+2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Эдиев, Аделейе (Секульски, 64), Гришко, Наваловский, Карасев (Федотов, 54), Самсонов, Савичев (Казанков, 80), Канунников, Маркович.

Предупреждения: Гришко, 15. Аделейе, 36. Самсонов, 74.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Хатуев (Грозный).

30 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".