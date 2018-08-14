"Уфа" объявила о подписании контракта с Бизяком

Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник словенского "Домжале" Ловро Бизяк стал игроком "Уфы". Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. Соглашение с 24-летнним футболистом рассчитано на четыре года.

Напомним, Бизяк отметился голом в ворота "Уфы" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. По сумме двух встреч (0:0, 1:1) уфимская команда прошла дальше благодаря голу, забитому в гостях.

ФК "Уфа" и @NKDomzale договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка! Контракт с 24-летним форвардом заключен на 4 года pic.twitter.com/bpo7EVuJB1 – ФК УФА (@UfaFc) 14 августа 2018 г.

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