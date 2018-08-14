10:01 | Футбол — РПЛ

"Уфа" объявила о подписании контракта с Бизяком


Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник словенского "Домжале" Ловро Бизяк стал игроком "Уфы". Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. Соглашение с 24-летнним футболистом рассчитано на четыре года.

Напомним, Бизяк отметился голом в ворота "Уфы" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. По сумме двух встреч (0:0, 1:1) уфимская команда прошла дальше благодаря голу, забитому в гостях.

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