"Уфа" объявила, что матч 3-го тура РПЛ с "Краснодаром" пройдет 13 августа

"Уфа" на официальном сайте объявила, что встреча 3-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром" пройдет 13 августа. Игра состоится на стадионе "Нефтяник", начало - 17.30 по московскому времени.

Ранее УЕФА утвердил датой проведения ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы между люксембургским "Прогрессом" и "Уфой" 14-е августа. В интервью "СЭ" генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов отметил, что клуб договаривается с "Прогрессом" и УЕФА о переносе игры на 16-е августа.