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13:23 | Футбол — РФПЛ

"Уфа" не рассматривает вариант с отставкой Семака

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что руководство клуба не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Сергея Семака, несмотря на серию неудачных матчей на старте чемпионата России. После восьми туров уфимцы располагаются на 8-м месте, в четырех последних встречах команда набрала 2 очка.

- Мы работаем в правильном направлении и постепенными шагами двигаемся вперед, - цитирует ТАСС Газизова. - Проблем с Сергеем Богдановичем (Семаком. - Прим. "СЭ") у нас нет, поэтому вопрос о возможной отставке Семака с поста главного тренера не поднимался.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4512334

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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