"Уфа" не рассматривает вариант с отставкой Семака

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что руководство клуба не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Сергея Семака, несмотря на серию неудачных матчей на старте чемпионата России. После восьми туров уфимцы располагаются на 8-м месте, в четырех последних встречах команда набрала 2 очка.

- Мы работаем в правильном направлении и постепенными шагами двигаемся вперед, - цитирует ТАСС Газизова. - Проблем с Сергеем Богдановичем (Семаком. - Прим. "СЭ") у нас нет, поэтому вопрос о возможной отставке Семака с поста главного тренера не поднимался.