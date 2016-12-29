"Уфа" не отказалась от сборов в Турции

"Уфа" на своем официальном сайте опубликовала график зимних сборов-2017. Как ранее сообщалось, клуб из столицы Башкирии проведет первый сбор на Кипре, а второй и третий - в Турции.

9 января футболисты выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. На Кипре игроки будут заниматься с 11 по 22 января, в Турции - с 26 января по 7 февраля и с 11 до 23 февраля.

19 декабря в Турции был застрелен посол России Андрей Карлов. На момент трагедии было известно, что сборы в Турции планируют провести 11 клубов премьер-лиги из 15 ("Томь" к тому времени с расписанием сборов не определилась).