"Уфа" не может забить уже пять пенальти подряд

Футболисты башкирской команды в чемпионате России не могут отличиться с 11-метровой отметки уже в пятый раз подряд. Во всех случаях сильнее оказывались вратари соперника. В последний раз футболист "Уфы" реализовывали пенальти 25 августа 2016 года, когда Игбун перехитрил вратаря "Крыльев Советов" Георгия Лорию. (Алексей МОРОЗ)

Последние пять пенальти "Уфы" в чемпионатах России

Игрок Дата Матч Счет Минута Вратарь Сильвестр ИГБУН 05.11.2016 Уфа- Рубин 2:3 60 Рыжиков Ондржей ВАНЕК 25.11.2016 Уфа - Оренбург 1:0 39 Гутор Кехинде ФАТАИ 09.04.2017 Уфа - Спартак 1:3 62 Ребров Иван ПАУРЕВИЧ 21.04.2017 Уфа - ЦСКА 0:2 53 Акинфеев Сильвестр ИГБУН 30.07.2018 Уфа - Локомотив 0:0 90+4 Гильерме

Сегодня "Уфа" сыграла вничью (0:0) с "Локомотивом" в матче 1-го тура РПЛ.

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