20:31 | Футбол — РПЛ

"Уфа" не может забить уже пять пенальти подряд


Футболисты башкирской команды в чемпионате России не могут отличиться с 11-метровой отметки уже в пятый раз подряд. Во всех случаях сильнее оказывались вратари соперника. В последний раз футболист "Уфы" реализовывали пенальти 25 августа 2016 года, когда Игбун перехитрил вратаря "Крыльев Советов"  Георгия Лорию. (Алексей МОРОЗ)

Последние пять пенальти "Уфы" в чемпионатах России

Игрок

Дата

Матч

Счет

Минута

Вратарь

Сильвестр ИГБУН

05.11.2016

Уфа- Рубин

2:3

60

Рыжиков

Ондржей ВАНЕК

25.11.2016

Уфа - Оренбург

1:0

39

Гутор

Кехинде ФАТАИ

09.04.2017

Уфа - Спартак

1:3

62

Ребров

Иван ПАУРЕВИЧ

21.04.2017

Уфа - ЦСКА

0:2

53

Акинфеев

Сильвестр ИГБУН

30.07.2018

Уфа - Локомотив

0:0

90+4

Гильерме

Сегодня "Уфа" сыграла вничью (0:0) с "Локомотивом" в матче 1-го тура РПЛ. 

Уфа - Локомотив

Все о чемпионате России по футболу – здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
Материалы других СМИ