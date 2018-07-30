"Уфа" не может забить уже пять пенальти подряд

Футболисты башкирской команды в чемпионате России не могут отличиться с 11-метровой отметки уже в пятый раз подряд. Во всех случаях сильнее оказывались вратари соперника. В последний раз футболист "Уфы" реализовывали пенальти 25 августа 2016 года, когда Игбун перехитрил вратаря "Крыльев Советов" Георгия Лорию. (Алексей МОРОЗ)
Последние пять пенальти "Уфы" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Минута
|
Вратарь
|
Сильвестр ИГБУН
|
05.11.2016
|
Уфа- Рубин
|
2:3
|
60
|
Рыжиков
|
Ондржей ВАНЕК
|
25.11.2016
|
Уфа - Оренбург
|
1:0
|
39
|
Гутор
|
Кехинде ФАТАИ
|
09.04.2017
|
Уфа - Спартак
|
1:3
|
62
|
Ребров
|
Иван ПАУРЕВИЧ
|
21.04.2017
|
Уфа - ЦСКА
|
0:2
|
53
|
Акинфеев
|
Сильвестр ИГБУН
|
30.07.2018
|
Уфа - Локомотив
|
0:0
|
90+4
|
Гильерме
Сегодня "Уфа" сыграла вничью (0:0) с "Локомотивом" в матче 1-го тура РПЛ.